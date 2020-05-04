Жители Тверской области могут присоединиться к марафону открытых эфиров «Домашний час» от Минпросвещения России

В помощь родителям, школьникам и студентам Министерство просвещения Российской Федерации запустило марафон открытых эфиров «Домашний час». Ежедневно в официальной группе https://vk.com/minprosvet лучшие педагоги страны, психологи из образовательной среды и эксперты делятся советами и актуальной информацией.

Марафон открытых эфиров организован в помощь родителям, школьникам и студентам, которые находятся дома для защиты своего здоровья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

2 апреля серию трансляций онлайн-марафона «Домашний час» Министерства просвещения РФ открыл двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров. Он провел со зрителями урок по физической подготовке в домашних условиях, а также ответил на вопросы слушателей.

Ольга Ребковец, член Совета по русскому языку при Президенте России, провела занятие на тему «Прокачиваем грамотность: как дистанционно изучать русский язык». О дистанционных формах образовательных процессов по стандартам Ворлдскиллс Россия рассказал спикер Алексей Тымчиков, заместитель генерального директора WorldSkills Russia.

Онлайн-марафон Минпросвещения России «Домашний час» проходит ежедневно с 10:00 по московскому времени. Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможными изменениями в расписании можно в официальном сообществе Министерства ВКонтакте.

Пресс-служба Правительства Тверской области