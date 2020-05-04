Пять городов Тверской области вошли в число российских городов с благоприятной для жизни средой

Пять населенных пунктов Тверской области признаны городами с благоприятной для жизни средой. Результаты получены на основании расчета Минстроем России совместно с ДОМ. РФ индекса качества городской среды по итогам 2019 года.

В список вошли Тверь, Удомля, Конаково, Старица и Осташков. При оценке учитывалось несколько позиций: развитие городских пространств, озеленение, дорожная, социально-досуговая и общественно-деловая инфраструктура, безопасность, экологичность, комфортность и другие.

В 2020 году Тверская область продолжает участие в национальном проекте «Жильё и городская среда», в рамках которого благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются дворы.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры – это возможности для комплексного развития территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в Верхневолжье запланировано благоустройство 26 дворовых территорий и 64 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях.

Финансовую поддержку получат девять городов Тверской области с населением свыше 20 тыс. человек, где проводилось голосование жителей по выбору объектов благоустройства. Общая сумма областной субсидии – 225 млн рублей.

Восьми городским округам и поселениям, где проживает от 8 до 20 тысяч человек, направят свыше 82,9 млн рублей субсидий. 14 городским поселениям с численностью жителей от 3,5 до 8 тысяч – 60 млн рублей. Семи городам и поселкам с количеством жителей от 1 до 3,5 тыс. человек – 20,6 млн рублей.

В этом году больше всего проектов планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020-м направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Также в этом году запланировано завершение работ по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2019 год. Будет благоустроена набережная на территории Городища в Старице и приведена в порядок парковая зона по улице Венецианова в Удомельском городском округе.

В прошлом году реализованы два проекта-победителя федерального конкурса по итогам 2018 года. Проведено благоустройство улицы Евстафьевская в Осташкове. В Торжке после реновации открыт парк культуры и отдыха.

В этом году в конкурсе победил проект города Конаково по благоустройству территории городской набережной. Муниципалитет стал победителем в категории городов с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Федеральная поддержка составляет 70 млн рублей.

Предусмотрено создание прогулочных маршрутов, велосипедной сети, освещения. Здесь появятся новые спортивные площадки для занятий футболом и пляжным волейболом, будет создана зона для воркаута и детская площадка.

Пресс-служба Правительства Тверской области