Продолжается набор водителей на работу в общественном транспорте Твери и Калининского района

Верхневолжское АТП продолжает набор водителей категории D. Сотрудникам предоставляется трудоустройство по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, иногородних обеспечивают жильем. Заработная плата — от 45 тыс. рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Для ответов на вопросы, связанные с трудоустройством, на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

В настоящее время на автобусах новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе уже работает 550 водителей.

Ознакомиться с работой в компании можно на сайте ООО «Верхневолжское АТП» tver-atp.ru, в аккаунтах перевозчика в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/tveratp и «Одноклассники» https://ok.ru/group/tveratp.

Возможно обучение за счёт организации. Водители, которые проходят переобучение с категорий В и С на D для дальнейшей работы на автобусах в рамках новой модели пассажирских перевозок, получают стипендии —ежемесячно по 7500 рублей.

Срок переобучения с категории С на D составляет 2 месяца, общий размер стипендии – 15 тыс. рублей. Курс переобучения с категории В на D занимает 2,5 месяца, общий размер стипендиальной выплаты – 18 тыс. рублей.

Для того чтобы начать обучение, необходимо обратиться в Верхневолжское АТП, где формируются списки, заключаются договоры и набираются группы. Курс включает теоретические и практические занятия, а также финальный экзамен.

Новая транспортная модель начала действовать 3 февраля 2020 года. На линию вышли новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают на 71 маршруте: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 33, 33к, 36, 41, 43, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 204, 205, 207, 211, 222, 222к, 225, 227, 233.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-перевозчика «Транспорт Верхневолжья» – https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

На всех маршрутах новой системы действует льготный проезд для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Льгота предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир». Для льготного проезда необходимо предъявить карту и документ, подтверждающий право на льготу.

Жители региона могут задать вопросы о работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области