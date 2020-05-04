«ПОКА ВСЕ ДОМА…»

Вынужденные ограничения привычного жизненного ритма, введенные после обращений Президента Российской Федерации В.В. Путина 25 марта и 2 апреля 2020 года в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в нашей стране, во многом стали ориентиром, как, сохраняя спокойствие, не только обезопасить себя и близких от этой угрозы, но и не потерять пульс жизни.

Для тех, кто очень ответственно отнесся к сложившейся ситуации и планирует вместе со своей семьей остаться дома до конца апреля, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» вновь предлагает свои возможности дистанционного взаимодействия в онлайн.

Удивительная особенность любого творческого человека – максимальная концентрация усилий, знаний и таланта в сложной, нестандартной ситуации… К поиску новых форм работы, наряду с другими культурно - досуговыми учреждениями региона, подключился и Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», который продолжает эксклюзивный показ уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также возможных домашних концертов и мастер – классов творческих студий и коллективов. По вторникам и четвергам, к услугам пользователей Интернета и социальных сетей:

07.04 – 19.00 Гала – концерт Межрегионального фестиваля песен о Российской армии, войне и военных конфликтах «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова (2018 год).

Основной костяк его участников составляют поэты, композиторы и исполнители Твери и Тверской области, прошедшие школу-студию патриотической песни «Отечество» Станислава Назимова, вот уже более 20 лет действующую при Тверском областном Дворце культура «Пролетарка». При этом, неотъемлемая часть фестиваля «Побратим» - непосредственные участники локальных войн и военных конфликтов, в чьи судьбы однажды, уже казалось бы в мирное время, ворвалась война. От песенного творчества бойцов, переплавивших свои обожженные сердца и нервы в слова и музыку, идет особый накал.

09.04 - 19.00 Гала – концерт фестиваля «Путь к успеху» (2018 год). Зачастую, конкурсанты - люди с ограниченными возможностями здоровья, выходят на сценическую площадку Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» вместе с профессиональными творческими коллективами, вокалистами, танцорами, музыкантами. Благодаря совместному творчеству инвалидов и лиц без ограничения жизнедеятельности фестиваль обрел статус интегрированного. И всякий раз неизменным остается огромное желание его организаторов - продемонстрировать безграничные возможности тех, кто в силу обстоятельств перестал верить в себя, наполнить их жизнь новым смыслом и большими надеждами…

И, наконец, в социальной сети ВКонтате – впервые объявляется конкурс «Пока все дома», где предлагается сделать рисунок всей своей семьи в условиях временных ограничений привычного жизненного ритма. Главный приз победителю – модные стикеры активному пользователю ВК. Здесь же, к услугам взрослых и детей, Образцовая изо - студия «Соцветие» (руководитель Валерия Колегова) предлагает серию видео – уроков и обучающих мастер – классов в различных художественных техниках.

Оставайтесь с нами….