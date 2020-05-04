«ПОКА ВСЕ ДОМА…»

posted by Максим Малахов on вс, 04/05/2020 - 07:28

 

Вынужденные ограничения привычного жизненного ритма,  введенные после обращений Президента Российской Федерации В.В. Путина 25 марта и 2 апреля 2020 года в связи с возможным распространением коронавирусной  инфекции в нашей стране,  во многом стали ориентиром, как, сохраняя спокойствие,  не только обезопасить себя и близких от этой угрозы, но  и  не потерять пульс жизни.

Для тех, кто очень ответственно отнесся к сложившейся ситуации и планирует вместе со своей семьей остаться дома до конца апреля, Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» вновь предлагает свои возможности дистанционного взаимодействия в онлайн.

Удивительная особенность любого творческого человека – максимальная концентрация усилий, знаний и таланта  в сложной, нестандартной ситуации… К поиску новых форм работы, наряду с другими культурно - досуговыми учреждениями региона, подключился и Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка», который продолжает  эксклюзивный  показ  уникальных видеозаписей мероприятий прошлых лет, спектаклей любительских театральных студий, а также  возможных домашних  концертов и мастер – классов творческих студий и коллективов.  По вторникам и четвергам, к услугам пользователей Интернета и социальных сетей:

07.04 – 19.00  Гала – концерт Межрегионального фестиваля песен о Российской армии, войне и военных конфликтах  «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова (2018 год).

Основной костяк его участников  составляют  поэты, композиторы и исполнители Твери и Тверской области, прошедшие школу-студию патриотической песни «Отечество» Станислава Назимова, вот уже более  20 лет  действующую  при Тверском областном  Дворце культура «Пролетарка». При этом,  неотъемлемая часть фестиваля «Побратим» -  непосредственные участники локальных войн и военных конфликтов,  в чьи судьбы однажды, уже  казалось бы в мирное время,  ворвалась война. От  песенного творчества бойцов, переплавивших свои обожженные сердца и нервы в слова и музыку,  идет особый накал.

09.04 - 19.00  Гала – концерт  фестиваля «Путь к успеху» (2018 год).                Зачастую, конкурсанты  - люди  с ограниченными возможностями здоровья, выходят   на сценическую  площадку Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»   вместе с профессиональными  творческими   коллективами,  вокалистами, танцорами,  музыкантами. Благодаря  совместному творчеству  инвалидов  и  лиц без  ограничения  жизнедеятельности   фестиваль  обрел  статус  интегрированного. И всякий раз неизменным  остается  огромное желание его организаторов  - продемонстрировать   безграничные возможности  тех,  кто в силу  обстоятельств  перестал  верить  в себя, наполнить  их  жизнь новым смыслом  и большими  надеждами…

 И, наконец, в социальной сети ВКонтате – впервые объявляется конкурс  «Пока все дома», где предлагается сделать  рисунок всей  своей семьи  в условиях  временных ограничений привычного жизненного ритма. Главный приз победителю – модные стикеры  активному пользователю ВК.  Здесь же, к услугам взрослых и детей, Образцовая изо - студия «Соцветие»  (руководитель Валерия Колегова)  предлагает серию видео – уроков и обучающих мастер – классов в различных художественных техниках.

Оставайтесь с нами….

 