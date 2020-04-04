В Тверской области утверждены границы ещё десяти особо охраняемых природных территорий

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о постановке на учёт и утверждении границ ряда особо охраняемых природных территорий.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

«Большинство этих территорий находятся рядом с водными объектами. Необходимо создать там общественные пространства, которые будут доступны для граждан, чтобы никакая хозяйственная деятельность на таких территориях не велась», - считает Игорь Руденя.

Утверждены границы памятников природы «Озеро Бельское и лесные массивы вокруг него» (448,9га), «Лесные массивы у оз. Волковское» (109,7 га), «Лесные массивы у озер Мец и Пучино» (2356,8 га), «Бор Серебрянники» (380,5 га), «Прудовое хозяйство «Пуйга» (382,4 га), природных заказников «Болото Болдихинское» (1876,5 га), «Болото Заборовское Федово-Шитовcкое» (3575,4 га), «Болото Шубинское» (108,2 га), «Лесные массивы вдоль Вышневолоцкого водохранилища» (884,2 га), «Лесные массивы в междуречье рек Шлина, Крупица, Лонница» (4512,9 га). Все объектырасположены в Вышневолоцком городском округе.

Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима таких территорий.

На этих территориях запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

На территории Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и Государственный комплекс «Завидово» со статусом национального парка, 992 особо охраняемые природные территории регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 особо охраняемые природные территории местного значения.

Сеть региональных особо охраняемых природных территорий нашего края – самая многочисленная по числу охраняемых территорий в Центральной России. Площадь составляет более 1 млн. га (около 14 % от площади области).

Пресс-служба Правительства Тверской области