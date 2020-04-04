Служба занятости Тверской области предоставляет услуги безработным жителям региона в режиме онлайн

Служба занятости населения Тверской области перешла на дистанционный формат взаимодействия с клиентами. Для подтверждения статуса безработного жители региона могут обратиться в назначенный день перерегистрации в орган службы занятости через единый портал госуслуг, личный кабинет на интерактивном портале http://trudzan.tverreg.ru, по телефону, по электронной почте, по Skype.

Гражданам, не имеющим возможности обратиться онлайн, необходимо предварительно записаться для посещения органа службы занятости по телефону.

Номер горячей линии Главного управления по труду и занятости населения Тверской области 8(4822) 47-73-93.

Документы, необходимые для предъявления в центр занятости населения при постановке на учет в качестве ищущего работу: паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий. Для граждан, относящихся к категории инвалидов, помимо паспорта необходимо также предоставить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

Для постановки на учет в качестве безработного - паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, трудовую книжку или документ, ее заменяющий, документы удостоверяющие квалификацию, справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы).

Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие квалификации жители региона предъявляют паспорт и документ об образовании и (или) квалификации.

Граждане с инвалидностью для решения вопроса о признании безработными дополнительно предъявляют индивидуальную программу реабилитации, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области