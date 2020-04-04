От лжедезинфекторов до «чудо-лекарств»: как мошенники пытаются заработать на эпидемии коронавируса

В период сложной эпидемиологической ситуации активизировались мошенники, пытающиеся заработать на распространении новой коронавирусной инфекции. Правоохранители предлагают молодому поколению сообщать пожилым родственникам, что в условиях ограничительных мер они должны быть особенно бдительными.

С целью похищения средств граждан злоумышленники могут совершать попытки проникнуть в квартиры под видом дезинфекторов и работников соцслужб, предлагать купить «чудо-лекарства» от COVID-19 или провести экспресс-тесты на наличие вируса. Также увеличилось число попыток мошенничества в интернете.

Аферисты могут использовать различные приёмы для хищения денежных средств, в том числе сообщить о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии и так далее.

Чтобы проникнуть в квартиру, неизвестные могут выдать себя за представителей СЭС и предложить санитарную обработку квартир для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь. Просим сообщать в полицию об объявлениях о дезинфекции и вакцинации на дому и доверять только официальной информации.

Находясь в самоизоляции, нельзя терять бдительность. Необходимо очень внимательно относиться к персональным данным. Ни в коем случае не поддаваться мошенникам, которые, например, могут представиться сервисом, дарящим бесплатно контент, но для этого просят ввести личные данные. Если вам позвонили и что-то предлагают: сделайте глубокий вдох, возьмите паузу, попросите позвонить через полчаса. За это время подумайте, посмотрите новости, и, возможно, это вас оградит от потери средств.

Помните, чтобы не стать жертвой киберпреступлений, надо в первую очередь полагаться на себя и проявлять осторожность.

С уважением,

пресс-служба УМВД России по Тверской области