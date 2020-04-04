В выходные дни жителей Тверской областей приглашают на онлайн концерты и экскурсии

Учреждения культуры Тверской области приглашают жителей Верхневолжья провести интересные выходные в режиме онлайн. Разработаны программы для взрослых и детей.

4 и 5 апреля в 12:00 состоится трансляция спектакля Тверского театра юного зрителя «Алиса» по книге Л. Кэрролла. Театр показывает онлайн-трансляции ретро-спектаклей. На сайте https://tuz-tver.ru и в соцсетях https://vk.com/tuz_tver, https://www.facebook.com/tuztver появляются ссылки на YouTube на транслируемый спектакль. Перейдя по ссылке, зритель попадёт на трансляцию, которая начнётся точно в указанное время и также будет доступна позднее в течение суток.

Тверская академическая областная филармония транслирует записи концертов, лучших моментов фестивалей прошлых лет. 4 апреля в 16:00 можно послушать кантату К. Орфа «Carmina Burana».

В социальных сетях https://vk.com/tverphilharmonic, https://www.facebook.com/tverfilarmonic, https://ok.ru/tverphilharmonic и на сайте учреждения http://tver-philharmonic.ru размещаются ссылки на стримы, подготовленные с применением новейшего студийного оборудования. Также создана большая подборка и программ для родителей с детьми – концерты, прошедшие в рамках абонемента «Семейный».

Филармония ежедневно публикует информационные сообщения о памятных датах в мировой классической музыке, истории Тверской филармонии с приложением фото- и видеоматериалов, интересных фактов. Это познавательные страницы о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, музыкальные плейлисты разножанровой музыки, редкие видеозаписи, полезные ссылки.

Тверской театр кукол на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/teatrkukoltver 4 апреля в 11:00 покажет фрагмент спектакля по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Дворец культуры «Пролетарка» на своем канале YouTube разместил для общего просмотра спектакль Народного театра – студии «Диалог» – «Дульсинея Тобосская». Учреждение также подготовило другие онлайн-мероприятия для своих зрителей.

В выходные можно совершить виртуальные прогулки по музеям.

На сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru можно принять участие в виртуальной экскурсии. Посетители могут оценить всё богатство художественной коллекции галереи, увидеть экспозиционные залы.

Тверской областной Дом народного творчества подготовил для посетителей своего сайта http://odnt-tver.ru виртуальные прогулки по музею им. Лизы Чайкиной.

Музей Тверского быта разработал серию видеозарисовок о наиболее ярких экспонатах музея. Они публикуются на официальном сайте Тверского объединённого музея https://tvermuzeum.ru и в социальной сети https://vk.com/tvermuzeum.ru.

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького http://tverlib.ru/ru приглашает читателей воспользоваться онлайн-ресурсами. С домашних компьютеров доступны каталог фонда, виртуальная справка, онлайн-консультант, продление книг онлайн, электронная библиотека (полнотекстовые ресурсы и статьи, связанные с тверским краем). Свои онлайн-программы также подготовили специализированная библиотека для слепых имени М.И. Суворова, областной центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина.

Кроме того, в Тверской области создан сайт тверьдома.рф с полезной информацией для жителей региона, которые проводят дома нерабочие дни, объявленные Президентом России Владимиром Путиным в связи сложной эпидемиологической ситуацией.

На сайте представлены ресурсы для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Также здесь можно пройти образовательные онлайн-курсы, посмотреть фильмы и сериалы, послушать музыку, почитать электронные книги. Кроме того, размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны «горячих линий».

Сейчас сайт находится в стадии наполнения. Жителей и предпринимателей приглашают к сотрудничеству – принимаются предложения по новым сервисам и услугам.

Пресс-служба Правительства Тверской области