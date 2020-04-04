Музей живописи Валентина Сидорова создадут в Тверской области

На заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени принято решение о создании в регионе Музея живописи Валентина Сидорова «На теплой земле» – так называется одна из картин мастера, которую сам художник считает эпиграфом к своему творчеству.

«В работах Валентина Михайловича отражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Инициатива о создании в Тверской области музея искусств в честь знаменитого художника была озвучена Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию Валентина Сидорова.

Валентин Михайлович Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, Почетный гражданин Тверской области.

Жизнь и творчество Валентина Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника «На теплой земле», «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

Произведения живописца представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.

Валентин Сидоров – обладатель ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Ордена почета, Благодарности Президента РФ, Международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. Репина.

В 2018 году Валентин Михайлович Сидоров встретил 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах.

В июне того же года за многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия Тверской области Губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».

Пресс-служба Правительства Тверской области