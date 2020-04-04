Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области

3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области, профилактике распространения инфекции, принятых мерах поддержки граждан и стабилизации региональной экономики.

Игорь Руденя отметил: в соответствии с Указом Президента в Тверской области были своевременно приняты все необходимые меры.

«Решением Правительства региона с 17 марта введен режим повышенной готовности. Медицинские учреждения оперативно были переведены в режим готовности к приёму людей с подозрением на коронавирус, либо нуждающихся в лечении этого заболевания. На сегодняшний день принят пакет мер, обеспечивающих проведение самоизоляции граждан, поддержку региональной экономики», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья, в том числе предпринимателей, за высокую самоорганизованность и сознательность, корректное выполнение требований санитарно-эпидемиологической службы. Отдельную благодарность Игорь Руденя выразил волонтёрам региона, которые сейчас помогают старшему поколению с доставкой на дом продуктов и медикаментов.

Игорь Руденя сообщил, что ряд предприятий региона сможет продолжить работу даже в условиях ограничительных мер, действующих в период нерабочих дней, объявленных Президентом Владимиром Путиным.

«Нами принято решение о поддержке и устойчивом развитии нашей региональной экономики. Составлен список из 222 предприятий, которые имеют стратегическое значение для нашего региона и которые будут продолжать работать. Кроме того, сформирован дополнительный список муниципальных предприятий, которые также будут работать, и предприятий по видам деятельности, которые будут работать с условием соблюдения эпидемиологических ограничений», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в Правительство Тверской области обратилось большое количество руководителей предприятий, представителей среднего и малого бизнеса, заявивших о необходимости продолжить производственные процессы и коммерческую деятельность даже в период действия строгих профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В качестве примера хотел бы привести Тверской вагоностроительный завод. Его партнеры-смежники, которые работают даже в других субъектах Российской Федерации, на нашей территории они все начинают работать. Мы встретились и об этом переговорили с их руководителями, владельцами предприятий. Основная задача – обеспечить безопасный санитарный режим. Это проверка температуры у всех работников, наличие масок, дезинфицирующих средств на производстве. При соблюдении этих требований предприятия работают», – сказал Игорь Руденя.

По словам главы региона, в ближайшее время аналогичное решение будет принято и в отношении ряд субъектов предпринимательской деятельности.

«К нам обратились руководители магазинов, которые продают бытовые товары, строительные материалы. Та же самая ситуация. Во вторник на заседании Правительства принимаем решение по утверждению этих видов деятельности. Задача владельцев и сотрудников этих магазинов – обеспечить безопасность. В этом случае они могут работать», – пояснил Губернатор.

Игорь Руденя подчеркнул также: в Тверской области нет ограничений на перемещения граждан в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Поводом для заявления послужили сведения из ряда муниципалитетов, где были замечены люди в камуфляжной форме, требующие пропуска у прохожих на улицах.

«В случае, если вы заметили таких людей, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы», - подчеркнул Игорь Руденя.

При этом временная изоляция обязательна для граждан, заражённых коронавирусом, либо тех, кто вернулся из-за границы и обязан самоизолироваться в течение 14 дней.

Также Игорь Руденя отметил: в регионе не вводилось никаких ограничений по работе общественного транспорта.

«Транспорт Верхневолжья» работает, добавлены маршруты и сокращены интервалы движения по тем маршрутам, которые наиболее востребованы. Сегодня Министр транспорта с главой города Твери на оперативном совещании докладывали, что у нас на 60% сократился пассажиропоток. Это говорит о том, что наши граждане находятся дома и выходят только при особых обстоятельствах – на работу, в магазин, социальные и лечебные учреждения», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время салоны автобусов в обязательном порядке проходят дезинфекционную обработку. Санитарные мероприятия проводятся на автовокзале, железнодорожном вокзале и в пригородных электропоездах. Состав дезинфицирующих средств соответствует всем требованиям безопасности.

Принят ряд решений в сфере социальной поддержки жителей Верхневолжья. В течение апреля будут предоставлены региональные единовременные выплаты ветеранам к Дню Победы. В нерабочие дни ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. Расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы в сложившейся ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области