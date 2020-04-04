Предприятия Тверской области открывают вакансии для людей, ищущих работу

В Тверской области расширен банк вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы. Вопрос на эту тему был задан Губернатор Игорю Рудене в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля.

«У нас есть запросы по специалистам на дополнительные рабочие места. В том числе компания «Транспорт Верхневолжья» готова взять на работу более 300 водителей, их обучение проходит за счет области. Предприятию «Озон» также требуется более 120 человек в связи с развитием бизнеса. Кроме того, есть потребность в новых кадрах в структурах МВД и МЧС. Рабочие места созданы в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях Верхневолжья», – сообщил Игорь Руденя.

По информации главного управления по труду и занятости Тверской области, более 200 вакансий открыто на Тверском вагоностроительном заводе. Требуются специалисты на швейные фабрики в Твери и Кимрах – около 120 человек.

По данным на 1 апреля заявленная работодателями общая потребность в работниках составляет 12,9 тысячи, из них 7,6 тысячи – рабочие профессии.

Самые востребованные специальности – инженеры различного профиля, слесари, операторы технологических установок, электрогазосварщики, токари, механики, водители, трактористы, маляры, штукатуры и другие.

В здравоохранении – врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал, в образовании – воспитатели, учителя, тренеры.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области