Игорь Руденя призвал жителей Тверской области сообщать о фактах завышения цен на продукты

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля обратился к жителям Тверской области с просьбой сообщать о фактах роста цен на продукты питания.

«Хотел бы обратиться к телезрителям с просьбой незамедлительно сообщать о фактах роста цен на продукты питания. Мы внимательно мониторим цены, каждое утро проводим совещания. Есть поручение Президента, правительства, Федеральной антимонопольной службы, которая является ответственной за то, чтобы не было повышения цен. Если есть такие случаи, обращайтесь в нашу приемную, в отдел обращения граждан, Федеральную антимонопольную службу через любые доступные каналы. По вопиющим случаям – даже по телефону 112. МЧС очень хорошо администрирует эту линию. Любое повышение цен в текущей обстановке недопустимо», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье, профилактике распространения инфекции и мерах по стабилизации экономики в этот период. Трансляцию можно можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/IlZ74P4PPzQ. Повтор эфира запланирован на телеканале «Россия-1» (Тверь) 4 апреля в 8.20, 5 апреля в 8.00, а также на телеканале «Россия 24» (Тверь) 5 апреля в 13.00.

Пресс-служба Правительства Тверской области