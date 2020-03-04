Игорь Руденя поблагодарил волонтеров Тверской области за помощь старшему поколению в сложной эпидемиологической ситуации

В Тверской области налажена работа волонтерских объединений по поддержке представителей старшего поколения в сложной эпидемиологической ситуации. Эта тема поднималась в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля с участием Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона отметил – важно оказывать поддержку в первую очередь жителям Верхневолжья, относящимся к группе риска. В нее входят в том числе пожилые граждане. Сегодня им не рекомендовано посещать магазины и другие общественные места.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя.

Тверская область присоединилась к проекту «Мы вместе», в рамках которого волонтёры помогают гражданам старше 60 лет, находящимся на самоизоляции.

Оставить заявку на получение помощи пожилые люди могут можно по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-200-34-11, которая работает круглосуточно. Работа организована штабом Общероссийского народного фронта и движения «Волонтёры-медики».

В Тверской области волонтёрский штаб действует на базе Тверского государственного медицинского университета. Все заявки, поступившие на «горячую линию», оперативно направляются в региональный штаб. Волонтеры уточняют у заявителей список необходимых продуктов или лекарств, закупают их и привозят гражданам. Покупка осуществляется за счёт средств заявителей.

В муниципалитетах Тверской области организована работа с местными волонтёрскими организациями.

Все, кто готов оказать пожилым людям Тверской области помощь в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, могут зарегистрироваться в качестве добровольца акции «Мы вместе» через телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11 или сайт мывместе2020.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области