Игорь Руденя: ветераны Тверской области получат выплаты к Дню Победы в апреле

Не только федеральные, но и региональные единовременные выплаты к Дню Победы ветераны Тверской области получат в апреле. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«В этом году будут достаточно серьёзные юбилейные выплаты от федерального центра, со своей стороны регион выплатит единовременно ветеранам 25 тысяч рублей к Дню Победы. Региональное единовременное пособие к празднику впервые получат новые категории жителей Верхневолжья – труженики тыла, дети войны и другие. Все выплаты будут произведены в апреле», — сказал Игорь Руденя.

Размер региональной выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны составит 25 тыс. рублей. Её размер был увеличен в 2,5 раза по инициативе Игоря Рудени в конце 2019 года.

Кроме того, в текущем году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

Впервые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в прошлом году.

Выплата к празднику Великой Победы будет предоставлена свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплаты составляет не менее 3 тыс. рублей.

Всего в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены свыше 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области