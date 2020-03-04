Игорь Руденя: в Тверской области учеников начальных классов и другие категории школьников обеспечат бесплатным питанием в нерабочие дни

В Тверской области, несмотря на нерабочие дни, ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«Со следующей недели в Тверской области будет реализована программа по выдаче продуктов питания ученикам младших классов и тем категориям детей, которые обеспечиваются питанием в учебных заведениях», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также отметил: прорабатывается вопрос о работе в дошкольных и школьных учреждениях небольших групп для детей, чьи родители продолжают работать.

Для предотвращения распространения коронавируса в социальных учреждениях Тверской области усилены профилактические мероприятия. Так, во всех муниципальных образованиях региона проведена дезинфекция организаций сферы образования.

C 6 апреля также предусмотрено дистанционное обучение в школах, сообщил глава региона.

В Верхневолжье действуют ограничения, направленные на сохранение здоровья жителей, в том числе детского населения. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия.

Также приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

Пресс-служба Правительства Тверской области