Игорь Руденя: в Тверской области учеников начальных классов и другие категории школьников обеспечат бесплатным питанием в нерабочие дни

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В Тверской области, несмотря на нерабочие дни, ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя 3 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».
«Со следующей недели в Тверской области будет реализована программа по выдаче продуктов питания ученикам младших классов и тем категориям детей, которые обеспечиваются питанием в учебных заведениях», – сообщил Игорь Руденя.
Губернатор также отметил: прорабатывается вопрос о работе в дошкольных и школьных учреждениях небольших групп для детей, чьи родители продолжают работать.
Для предотвращения распространения коронавируса в социальных учреждениях Тверской области усилены профилактические мероприятия. Так, во всех муниципальных образованиях региона проведена дезинфекция организаций сферы образования.
C 6 апреля также предусмотрено дистанционное обучение в школах, сообщил глава региона.
В Верхневолжье действуют ограничения, направленные на сохранение здоровья жителей, в том числе детского населения. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия.
Также приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.
Пресс-служба Правительства Тверской области