Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за высокую сознательность во время карантина

3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области, профилактике распространения инфекции, мерах по стабилизации экономики в этот период. Глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья за соблюдение правил профилактики распространения инфекции.

«Хотел бы поблагодарить жителей Тверской области за проявленную высокую самоорганизованность и сознательность. Мы видим, как жители аккуратно относятся к перемещению по территории, насколько корректно исполняют требования санитарно-эпидемиологической службы», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: предприниматели региона, несмотря на убытки в связи со сложившейся ситуацией, также неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции.