Произошли изменения в выписке рецептов на льготные лекарственные препараты

С 30 марта 2020 года Министерством здравоохранения Российской Федерации рекомендовано выписывать рецепты лекарственных препаратов пациентам с хроническими заболеваниями на срок более одного месяца. Такая необходимость вызвана предупреждением распространения коронавирусной инфекции среди населения и тем, что данные пациенты являются одной из наиболее незащищенных групп населения в условиях текущей эпидемической ситуации в России и в мире.

На сегодняшний день в Тверской области рецепты льготных лекарственных препаратов выписываются сразу на три месяца.

В связи с тем, что назначение льготных лекарственных препаратов производится после осмотра пациента лечащим врачом, пациентам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам с заболеваниями, требующими длительного курса лечения, необходимо вызвать врача на дом, который и выпишет рецепт на необходимые льготные лекарственные препараты.

Получить льготные лекарственные препараты может близкий родственник, волонтер, социальный работник и др.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области