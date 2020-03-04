В Тверской области после коронавируса выздоровел еще один пациент

В Тверской области выздоровел еще один пациент, у которого была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Пожилой мужчина проходил лечение в тверской городской больнице №6. В настоящее время он продолжает находиться в учреждении – получает медицинскую помощь по неврологическому заболеванию. Выписка пациента запланирована на следующей неделе.

Ранее 27 марта из Калининской районной клинической больницы были выписаны мужчина и женщина, выздоровевшие после новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят еще 3 пациента, их состояние удовлетворительное. Всего в Тверской области подтверждено 6 случаев инфекции.

В регионе в режиме повышенной готовности предпринимаются все необходимые меры по предупреждению распространения инфекции. Наращиваются объёмы лабораторных исследований на коронавирус. Сейчас они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. В регионе уже проведено свыше 3700 исследований.

В 16 учреждениях Тверской области создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций, включая дополнительные койки с аппаратами ИВЛ в Областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, Городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле.

В регионе идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 наименований.

Ряд производств области в условиях сложной эпидемиологической ситуации перестроился на выпуск востребованной продукции, в том числе защитных повязок.

Для предотвращения распространения коронавируса усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Во всех муниципальных образованиях Тверской области проведена дезинфекция организаций образования и культуры, социальных учреждений.

Действуют ограничения, направленные на сохранение здоровья жителей. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

Граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести нерабочую неделю на дачах в Верхневолжье, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7

Пресс-служба Правительства Тверской области