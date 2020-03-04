В Тверской области введено ограничение посещения гражданами лесов

В Тверской области в связи с введением особого противопожарного режима с 2 апреля по 22 апреля 2020 года ограничено посещение гражданами лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств.

Основная задача - снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по вине людей, а также минимизировать их последствия. Нарушение влёчёт за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей.

Особый противопожарный режим установлен в Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года.

«Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание – это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует»,- считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников (обводнение уже проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

В план противопожарных мероприятий в лесах включено обустройство новых и прочистка уже имеющихся минерализированных полос, установка аншлагов, размещение стендов содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Также проводится опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, уборка территорий от сухой растительности, расчистка пожарных водоёмов, беседы с местными жителями о правилах пожарной безопасности.

В 2020 году безопасность в ходе пожароопасного периода в Тверской области обеспечивают более 4200 сотрудников и 980 единиц техники. Утверждена схема взаимодействия различных ведомств.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведется при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Совместно с компанией «Роскосмос» организована система космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный), а также по телефону 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области