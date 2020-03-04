Дата голосования на муниципальных выборах в Тверской области отложена, все избирательные действия приостановлены

Избирательная комиссия Тверской области информирует всех участников избирательного процесса о переносе на более поздний срок даты голосования на выборах депутатов Дум первого созыва Оленинского и Лесного муниципальных округов и приостановлении всех избирательных действий по организации и проведению данных выборов. Проведение этих избирательных кампании ранее было запланировано на 24 мая 2020 года.

На основании того, что в регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с мерами, предпринимаемыми по противодействию распространению коронавирусной инфекции, избирательная комиссия Тверской области обратилась в ЦИК РФ с ходатайством о переносе даты голосования на муниципальных выборах на более поздний срок.

3 апреля в ходе 246 заседания Центральной избирательной комиссии принято решение об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации, включая Тверскую область.

В общей сложности в масштабах страны до улучшения эпидемиологической обстановки будет отложено голосование по всем уже назначенным в период с 5 апреля по 21 июля 94 избирательным кампаниям. Аналогичные меры будут предприняты и в отношении избирательных кампаний, которые планировалось назначить в ближайшее время. Также приостанавливаются все действия по подготовке и проведению референдумов.

Возобновление избирательных действий по подготовке выборов будет осуществляться после предварительного уведомления ЦИК по решению комиссии, организующей выборы.

Пресс-служба избирательной комиссии