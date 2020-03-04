В Тверской области проведено более 3700 исследований на коронавирус

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе рассмотрена на оперативном совещании по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Тверской области, которое 3 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

На снижение рисков распространения коронавируса направлено наращивание в регионе объёмов лабораторных исследований – тестов на коронавирус. По поручению Игоря Рудени мощности тверских лабораторий будут усилены.

Сейчас исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. В регионе уже проведено свыше 3700 исследований.

Образцы обязательно берутся у жителей Тверской области, приехавших из-за рубежа, с признаками респираторных заболеваний. Также анализы берут у контактировавших с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний. Регулярно обследуются сами медики.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, профилактика коронавируса у врачей и медицинского персонала имеет особое значение. Глава региона неоднократно подчеркивал самоотверженный труд всех медиков региона, который они демонстрируют в непростых условиях.

Из резервного фонда Правительства РФ на поощрение медицинских работников в сложной эпидемиологической ситуации Минздраву России выделено 10,2 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей распределены между регионами. Тверской области предусмотрено свыше 48,2 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Сейчас в 16 учреждениях Тверской области создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций, включая дополнительные койки с аппаратами ИВЛ в Областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, Городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле.

По поручению Игоря Рудени создаются специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или контактировавших с заражёнными.

В регионе идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 наименований.

Ряд производств области в условиях сложной эпидемиологической ситуации перестроился на выпуск востребованной продукции, в том числе защитных повязок.

Для предотвращения распространения коронавируса усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Во всех муниципальных образованиях Тверской области проведена дезинфекция организаций образования и культуры, социальных учреждений.

В Верхневолжье с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности. Действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья жителей. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 3 апреля в Тверской области подтверждено шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Два человека уже выздоровели, 27 марта они были выписаны из больницы. Четыре пациента проходят лечение.

Граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести нерабочую неделю на дачах в Верхневолжье, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7

Пресс-служба Правительства Тверской области