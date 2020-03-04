Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» расскажет о профилактике распространениякоронавируса в Тверской области

3 апреля в 21:00в прямом эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Тверской области Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье,профилактике распространения инфекции имерах по стабилизации экономики в этот период.

Повтор эфира можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» (Тверь) 4 апреля в 8.20, 5 апреля в 8.00, а также на телеканале «Россия 24» (Тверь) 5 апреля в 13.00.

В Тверской области работа по предупреждению распространения коронавируса ведется в режиме повышенной готовности с 17 марта этого года. В 16 учреждениях здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. В случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций.

Идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 единиц. Увеличивается количество лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус.

Усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах.Во всех муниципальных образованиях Тверской области проведена дезинфекция школ и детских садов, социальных учреждений, организаций культуры.

В Верхневолжье действует целый ряд ограничений для сохранения здоровья жителей. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

Пресс-служба Правительства Тверской области