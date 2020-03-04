В Тверь вертолетами саниавиации доставлены двое детей для оказания специализированной помощи

В нейрохирургическое отделение детской областной клинической больницы вертолетами санитарной авиации были доставлены двое детей из Бежецка и Пено для оказания экстренной помощи.

В ДОКБ детей доставили два вертолета МЧС России с бригадами отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи.

Сейчас необходимая помощь оказывается девочке 2016 года рождения, у которой зафиксирована кататравма, и мальчику 2011 года рождения с черепно-мозговой травмой.

В Тверской области продолжается работа по созданию площадок для вертолетов санитарной авиации. Утверждена документация по планировке территорийдля создания таких объектовв Конаковском, Кимрском районах, Осташковскомгородском округе, Молоково.

Задача развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставлена главой региона Игорем Руденей. Сейчас в регионедействует 25 таких площадок.

На деятельность санитарной авиации в 2020 году предусмотрено178 млн рублей – это федеральные и областныесредства.В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области