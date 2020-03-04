В Верхневолжье создан сайттверьдома.рф с полезной информацией и каталогами онлайн-сервисов

В Тверской области создан сайттверьдома.рф с полезной информацией для жителей региона, которые проводят дома нерабочие дни, объявленные Президентом России Владимиром Путинымв связи сложной эпидемиологической ситуацией.

На сайте представлены ресурсы для заказа продуктов, оплаты коммунальных услуг, вызова врача на дом. Также здесь можно пройти образовательные онлайн-курсы, посмотреть фильмы и сериалы, послушать музыку, почитать электронные книги. Кроме того, размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции, телефоны «горячих линий».

Сейчас сайт находится в стадии наполнения. Жителей и предпринимателей приглашают к сотрудничеству – принимаются предложения по новым сервисам и услугам.

Пресс-служба Правительства Тверской области