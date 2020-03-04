Школьники из Тверской области стали победителями международного конкурса детских фотографий

Трое школьников из Удомельского городского округа вошли в число победителей международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы».

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городах расположения атомных станций России, Венгрии и Беларуси. От каждой территории выбраны 3 лучшие работы.

Тверскую область на финальном этапе представляли сразу 22 снимка, демонстрирующие красоту и многообразие природы удомельской земли.

Лучшими фотографиями из Удомли стали: 1 место - «Вверх к облакам» Алины Бойковой, 2 место - «Иван-чай цветет» Александры Сипуновой, 3 место - «Природный хрусталь» Анны Сидоровой.

Авторы работ, занявших 1 и 2 места, получат возможность принять участие в детском экологическом форуме в Беларуси. Участников ждут насыщенная культурная программа, знакомство с природным многообразием Республики Беларусь, мастер-классы по фотографии с участием венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце. Дата проведения форума станет известна позднее.

Пресс-служба Правительства Тверской области