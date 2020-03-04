КОНАКОВЦЕВ ПРИЗВАЛИ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА,

а гостей города и района – не приезжать

до улучшения обстановки в связи с коронавирусом



Напомним, что накануне выходных Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Решение было принято в связи с распространением во всём мире пандемии коронавирусной инфекции. При этом работающим гражданам пообещали сохранить зарплату.

Согласно постановлению губернатора области, с 28 марта по 5 апреля ряд непродуктовых магазинов, точки общепита, клубы, кинотеатры, развлекательные центры, другие досуговые заведения, коммерческие лечебные организации и т.п. свою деятельность должны приостановить. При этом все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, зоомагазины, кредитно-финансовые организации, транспортные предприятия, а также органы местного самоуправления продолжили свою работу.

Конаковцы в этот период не смогут зарегистрировать официальный брак. В период с 31 марта по 4 апреля прием граждан в отделе загс будет проводиться строго в экстренных случаях (регистрация рождения и смерти) с 10 до 12 часов. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся в нерабочую неделю. В Конаковской ЦРБ ведётся работа по формированию необходимых больничных мест, поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств.

Сотрудники городской администрации предприняли беспрецедентные шаги в целях сохранения эпидемиологической обстановки в городе и пригороде, проведя рейды по торговым и прочим коммерческим точкам для контроля соблюдения местными предпринимателями положений постановления главы региона. Помимо этого, работники МУП КХ провели машинную влажную уборку улиц, в целях информирования населения о сложившейся ситуации силами администрации в городе Конаково и близлежащих дачных поселках проводилось регулярное мобильное оповещение жителей по громкоговорителям о необходимости строгого соблюдения домашнего режима во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Такие меры принимаются сейчас везде: в Твери, в районах области, вплоть до поселков и сел.

Что касается Конакова, то часть жителей нашего города в прошлые выходные восприняла дополнительные нерабочие дни как дополнительные выходные для прогулок на природе, гулянок в компаниях с жаркой шашлыков и тому подобное. Москвичи разъехались по окрестностям, на свои дачи, сметая на пути всё с полок магазинов и аптек. Молодёжь радовалась хорошей солнечной погоде, дети играли во дворе, а пожилые люди толпами шли в церковь, а помолившись - по магазинам и аптекам. Хотя неоднократно сказано: пожилые люди - наиболее уязвимая часть населения. Так зачем подвергать себя опасности, если можно помолиться и дома, а продукты и лекарства явно все уже закупили, а если чего-то не хватило - об этом одолжении можно попросить детей, внуков, соседей и, в крайнем случае, волонтеров. В общем, как ни старались власти, эту вакханалию в выходные им не удалось полностью остановить.

И все же с начала недели погоде и здравому смыслу удалось исправить ситуацию: на улицах людей стало значительно меньше, меньше и личного транспорта. Теперь город кажется вымершим (хотя на самом деле все, слава богу, живы и здоровы). Все же к людям пришло осознание того, что обстановка очень серьезная. Да и резкое похолодание уменьшило количество желающих погулять. Никто не спорит - свежий воздух необходим. Но не надо принимать воздушные и солнечные ванны толпами! Не надо ходить по городу и создавать многолюдье.

Сделано все, чтобы повода гулять по городским улицам было как можно меньше. Кстати, как все уже знают, в Москве с понедельника введен официальный запрет на перемещение по улицам. И никто не гарантирует, что очень скоро такое может случиться и у нас. Впрочем, как говорится, власти будут действовать по обстановке.

Мы уверены, что все эти трудности временные, и ситуация уже в самое ближайшее время пойдет на поправку. По крайней мере, второй Италии в России быть не должно!

Но в эти тяжелые дни есть и положительные новости: депутат Совета депутатов г. Конаково и известный в своём крае отельер Марк Каганский подарил Конаковской ЦРБ новый аппарат ИВЛ, который может пригодиться больным в нынешней ситуации.

КОНАКОВЦЫ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Вот что пишут в социальных сетях в Интернете конаковцы про тех самых «отважных людей», которые, пренебрегая личной и общественной безопасностью, устроили себе вместо самоизоляции выходные «на полную катушку»:

- ...Наши люди любят играть в «русскую рулетку», авось их не затронет. Если вам говорят, что в городе заболевших нет, это не значит, что их нет, инкубационный период может длиться до двух недель. Зачем же вы гуляете, ходите на шашлыки? Устроили пир во время чумы…

- ...К сожалению, люди считают, что их отправили именно в отпуск, погулять, навестить родственников, сходить на природу, выпить с друзьями на лавочке и так далее....

- …Живу на окраине, у леса. И каждые 5 минут в лес заходят толпами, семьями, компаниями друзей, с узлами, столами, стульями и мангалами…

- …Если кто-то и изолировался, то это очень маленький процент, все остальные воспринимают это как шутку.

- …Почему ваши дети спокойно бегают на площадках? Для чего тогда закрывались школы и сады? Толпы пенсионеров на улице. Неужели всем наплевать на своих родных? От вас же просят элементарного - посидеть дома. Проведите время с семьей, в уютной домашней обстановке, посмотрите сериальчик, займитесь каким-нибудь делом!...

Постскриптум. Этот материал готовился в воскресенье и тогда же был опубликован в группе «Зари» в интернете. Очень хочется верить, что многим не придется пожалеть о своей беспечности в выходные дни. Но в понедельник-вторник очереди к врачам в больнице были даже больше, чем в обычные периоды заболеваемости. Дай бог, чтобы это были просто сезонные ОРЗ.

Людмила КИКАЛО

с места самоизоляции.