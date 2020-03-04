ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2020

Призывные комиссии начнут свою

работу позже, чем обычно.



Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 г. «О призыве в апреле-июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, «Руководствуясь федеральными законами г. № 61-ФЗ от 31 мая 1996 «Об обороне» и № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе»... осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек». Также этим Указом определены сроки увольнения с военной службы военнослужащих, срок службы по призыву которых истек, а органам исполнительной власти и призывным комиссиям - обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования 30 марта на официальном интернет-портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/

Как сообщают федеральные СМИ, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Мы спросили у военного комиссара по г. Конаково и Конаковскому району Юрия Неговору, каковы особенности прохождения весеннего призыва в армию в этом году. Вот что он ответил:

- В связи с текущей обстановкой перенесены сроки начала работы призывной комиссии с 1 апреля на 13 апреля сего года. Поэтому граждане, которые получили повестки на даты с 1 по 13 апреля, будут переоповещены повестками на более поздние сроки. Могу добавить, что призывная комиссия медиками укомплектована полностью, ее председателем по-прежнему является глава Конаковского района Олег Лобановский, заместителем – Анна Рябова, заместитель главы администрации района по правовым вопросам.

Также военным комиссариатом по г. Конаково и Конаковскому району продолжается набор на военную службу по контракту, всем желающим просьба звонить по телефону 3-37-45. По всем другим вопросам можно звонить дежурному по телефону 4-36-64. В сам военный комиссариат просьба не приходить, в связи с эпидемиологической ситуацией он работает по сокращенной схеме и для посетителей закрыт.