ОСТАВАЙСЯДОМА_КОНАКОВСКИЙ_РАЙОН



Именно такую акцию решила провести газета «Заря» в своих группах в интернете. Мы спросили своих подписчиков: «Чем вы занимаетесь, когда из-за коронавируса решили ограничить свою деятельность за пределами четырех стен? Присылайте свои фото!». И за эти дни наши читатели от души порадовали нас самыми разнообразными примерами того, как можно с пользой проводить время, не ходя по магазинам, разного рода развлекательным заведениям и тому подобным местам.



Максим и Катя:



Почему бы не посвятить неожиданно появившееся свободное время азиатскому чаепитию? Ведь коронавирус не передается через китайский чай.



Юля Останина:



В университете объявили выходные преподавателям, и удаленное обучение временно прекратилось. Уделяю много времени физическим тренировкам, но в квартире долго не потренируешься. Поэтому занимаюсь своим старым увлечением – делаю мягкие игрушки.

Людмила:



Солидарны с коллегами, которые ушли на удаленную работу. Не работать мы не можем, газета выйдет вовремя. Можно прекрасно писать статьи из дома рядом с теплым котиком и ноутбуком.

Екатерина Ракова:



Книга – лучший друг в моменты, когда все домашние дела переделаны. Что может быть лучше «старины Хэма»?

Анна Сабурова:

Запасаемся пазлами!

Ольга Степаненко:



В планах объять необъятное. Доделать проект по созданию библиотеки нового типа, сдать «домашние» творческие работы по обучению и уж доделать-таки и сырные тарелки!



Ирина Маковеева:



Полночи шью маски для всей семьи.

Татьяна Колотвина:



Занимаюсь любимым хобби: вот такими поделками

Поля Комарова:



А учебу никто не отменял! Это только кажется…

Елена Коняхина:



Только сейчас осознала все прелести жизни в своем доме. Снег сошел, весенние заботы во дворе и огороде позволяют скоротать вынужденный отпуск.

Александр Федюк:



Домашний питомец тоже говорит - оставайтесь дома.

Татьяна Татьянина:



А мы занимаемся рукоделием. И задекорировала старые колодцы во дворе, сделала вот такую мельничку с заборчиком.



Алиса:



А у нас пока каникулы, я сижу с младшей сестричкой, потому что садик не работает, и рисую с ней вот такие карточки.