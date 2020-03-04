ОСТАВАЙСЯДОМА_КОНАКОВСКИЙ_РАЙОН

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Именно такую акцию решила провести газета «Заря» в своих группах в интернете. Мы спросили своих подписчиков: «Чем вы занимаетесь, когда из-за коронавируса решили ограничить свою деятельность за пределами четырех стен? Присылайте свои фото!». И за эти дни наши читатели от души порадовали нас самыми разнообразными примерами того, как можно с пользой проводить время, не ходя по магазинам, разного рода развлекательным заведениям и тому подобным местам.
Максим и Катя:
Почему бы не посвятить неожиданно появившееся свободное время азиатскому чаепитию? Ведь коронавирус не передается через китайский чай.
Юля Останина:
В университете объявили выходные преподавателям, и удаленное обучение временно прекратилось. Уделяю много времени физическим тренировкам, но в квартире долго не потренируешься. Поэтому занимаюсь своим старым увлечением – делаю мягкие игрушки.
Людмила:
Солидарны с коллегами, которые ушли на удаленную работу. Не работать мы не можем, газета выйдет вовремя. Можно прекрасно писать статьи из дома рядом с теплым котиком и ноутбуком.
Екатерина Ракова:
Книга – лучший друг в моменты, когда все домашние дела переделаны. Что может быть лучше «старины Хэма»?
Анна Сабурова:
Запасаемся пазлами!
Ольга Степаненко:
В планах объять необъятное. Доделать проект по созданию библиотеки нового типа, сдать «домашние» творческие работы по обучению и уж доделать-таки и сырные тарелки!
Ирина Маковеева:
Полночи шью маски для всей семьи.
Татьяна Колотвина:
Занимаюсь любимым хобби: вот такими поделками
Поля Комарова:
А учебу никто не отменял! Это только кажется…
Елена Коняхина:
Только сейчас осознала все прелести жизни в своем доме. Снег сошел, весенние заботы во дворе и огороде позволяют скоротать вынужденный отпуск.
Александр Федюк:
Домашний питомец тоже говорит - оставайтесь дома.
Татьяна Татьянина:
А мы занимаемся рукоделием. И задекорировала старые колодцы во дворе, сделала вот такую мельничку с заборчиком.
Алиса:
А у нас пока каникулы, я сижу с младшей сестричкой, потому что садик не работает, и рисую с ней вот такие карточки.