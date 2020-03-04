Конаковские волонтеры присоединились к флЕшмобу #спасибодокторам

По всей стране люди выражают благодарность врачам, которые оказывают помощь в сложившейся ситуации с коронавирусом. Они публикуют в соцсетях фотографии, на которой держат в руках плакаты с надписью «Спасибо докторам!». Люди призывают всех горожан оставаться дома, чтобы облегчить работу медикам. В акции активное участие принимают и взрослые, и дети. Присоединиться может каждый. Для этого нужно выложить свою фотографию в соцсетях с хештегом #спасибодокторам. Таким образом участники флешмоба выражают бесконечную благодарность в адрес врачей и среднего медперсонала, которые днём и ночью находятся на передовой борьбы с напастью.

Конаковские активисты также присоединились к флешмобу и решили лично скачать адресатам эти слова. Утром 1 апреля активисты общественных организаций «Молодая гвардия» и «Волонтеры Победы» посетили отделение скорой помощи Конаковской ЦРБ и выразили им благодарность за самоотверженный труд, сделав тематическое фото. К волонтерам присоединились и сами сотрудники скорой помощи.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники скорой помощи обратились с призывом к гражданам оставаться дома. Врачи сделали фото с листами, на которых читалось: «Мы остались здесь ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас».