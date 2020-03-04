Среда обитания

И ОПЯТЬ ПРО ПАРКОВКИ…



Парковки во дворах многоквартирных домов, а точнее в большинстве случаев их отсутствие – один из самых острых вопросов нашего города. Ведь он строился в 60-х годах прошлого века, когда в хрущевках-пятиэтажках личного автотранспорта почти не было, и архитекторы для него место во дворах даже не планировали. Машины же держали в гаражах. И сейчас в этих дворах найти место для обустройства парковки можно только в ущерб детским площадкам или пешеходным дорожкам. И такое положение почти во всех крупных поселениях Конаковского района.

Соседи-автомобилисты воюют друг с другом за места на стоянке на придомовой территории. Многие «метят» и огораживают якобы свою «законную» парковку, хотя не имеют на нее никакого права. Аргументируют это тем, что «мой автомобиль всегда здесь стоял» или «он стоит под моим окном», а также имеется вариант: «это я здесь все обустроил и огородил»…

У нас во дворе есть такой товарищ, который даже решил, что имеет право учить других, как парковаться рядом с его авто. Однажды новая соседка по незнанию, приехав домой ненадолго, поставила свою машину на его место. Так он подпер ее машину своим автомобилем, чтобы она не выехала. Как ни просила девушка его убрать автомобиль, говорила, что опаздывает с ребенком в больницу, он только издевался над ней и довел до слез.

А сколько соседей перессорились друг с другом, совсем как в повести Николая Васильевича Гоголя о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. «Безлошадные» жильцы огораживают дом блоками и камнями, чтобы автомобилисты не ставили своих железных «коней» на ночь прямо под окна. Ведь летом не очень приятно при открытых окнах дышать выхлопными газами.

В некоторых дворах г. Конаково этой зимой с парковками сплошной хаос. Так, жильцы дома №7 по проспекту Ленина пожаловались, что местные автовладельцы заезжают на свои излюбленные места через всю футбольную площадку. А так как зима и весна теплые, они перепахали ее колесами своих авто. Как будут играть во дворе их же дети и ходить люди, их, видно, не интересует. Такая же картина во многих дворах города. Кто-то заезжает на ночь на детскую площадку, кто-то - на тротуар или газон. А ведь вопрос можно решить, обустроив общие парковки на городских территориях между домами. Но для этого нужно решение муниципалитета. Размещение такой парковки жители должны согласовать с ГИБДД и администрацией своего поселения.

Причем, в некоторых домах соседи все-таки сумели договориться между собой и на общем собрании собственников жилья решить вопрос с обустройством общих парковок. Проще же устроить общую стоянку на территории двора, если для неё имеется место. Как рассказала нам юрист одного УК, для того, чтобы обустроить парковку во дворе многоквартирного дома, нужно, во-первых, собрать общее собрание собственников.

Вынести решение собрания об обустройстве парковки большинством голосов. Решение должно поддержать абсолютное большинство (не менее 2/3 голосов). Только после проведения собрания, на котором жители определяют, что делать, в каком объеме и из каких источников финансировать работы, УК имеет право приступить к реализации заказа собственников дома. Напоминаем, что собственники голосуют своими квадратными метрами (1 голос = 1 кв.м.). Протокол решения собрания передается в УК. После принятия решения собственники могут обратиться в свою управляющую компанию за помощью в организации работ или провести их самостоятельно.

Также жители могут на собрании либо в ходе переговоров с УК определить подрядную организацию, сроки начала работ и другие условия. Надо понимать, что хозяева дома - это мы, собственники и наши соседи.

Жителям необходимо научиться сообща решать вопросы по содержанию своего дома и дворовой территории.

Людмила КИКАЛО.

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