Муниципальный этап конкурса с таким названием по профилактике пожарной безопасности завершился недавно.

В конкурсе приняли участие более 90 детей из 36 образовательных учреждений района. На оценку жюри было представлено 96 работ по трём возрастным категориям и в следующих номинациях:

- предупреждение шалости детей с огнем и нарушений правил пожарной безопасности;

- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- пожары в быту, на производстве, лесные пожары и т.д.;

- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;

- деятельность пожарных служб по борьбе с пожарами.

Лучшие работы победителей направили на региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса «Неопалимая купина».

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» в категории до 7 лет:

1 место – коллективная работа подготовительной группы № 7, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, воспитатель А.В.Киргиз;

2 место – Мария Троицкая, МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский, воспитатель Е.С.Бутрамьева;

2 место – Владимир Чернышов, МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово, воспитатели Г.А.Толпегина, Л.А.Дежнева;

3 место – Даниил Ковалев, МБДОУ детский сад № 1 п. Новозавидовский, воспитатель Н.С.Глебская.

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» в категории 8 - 13 лет:

1 место – Владислава Ермакова, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, руководитель И.С.Филиппова;

2 место – Мария Маричева, Максим Михайлов, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский, руководитель Е.В.Михайлова;

3 место – Кирилл Груздев, МБОУ СОШ д. Мокшино, руководитель Е.Н.Ермолаева.

Номинация «Художественно-изобразительное творчество» в категории 14 - 18 лет:

1 место – Наталья Ковалик, МБОУ СОШ д. Вахонино, руководитель Л.Г.Соколова.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» в категории до 7 лет:

1 место – коллективная работа средней группы № 2, МБДОУ детский сад №1 п. Козлово, руководитель Л.А.Шутова;

2 место – Элина Коннова, МБДОУ «Детский сад № 1 г. Конаково», руководители Д.Г.Карпик, Е.М.Лисенкова;

2 место – Милана Савченко, МБДОУ детский сад № 1 с. Селихово, руководители И.А.Бешникова, О.Н.Зайцева;

3 место – коллективная работа 1 второй младшей группы № 6, МБДОУ детский сад № 2 п. Новозавидовский, руководитель А.В.Гончарова;

3 место – коллективная работа второй младшей группы № 3, МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково, руководитель О.А.Болотина.

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» в категории 8 - 13 лет:

1 место – Владислав Бумагин, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, руководитель Т.И.Седмиградская;

1 место – Полина Гончугова, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», руководитель С.В.Потычкина;

2 место – Артем Плотников, МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина, руководитель А.С.Губанова;

2 место – Эллина Седмиградская, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, руководитель Е.Б.Белоусова;

3 место – Василина Шилова, МБОУ СОШ № 2 п. Редкино, руководитель Н.А.Ляпунова;

3 место – Ксения Минлибаева, МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, руководитель В.В.Карпенко.

Номинация «Технические виды творчества» в категории до 7 лет:

1 место - коллективная работа второй младшей средней группы № 2, МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководители Е.Н.Ванина, Н.В.Мурзайкина;

1 место – Алиса Румянцева, Евгений Баранов, МБДОУ детский сад № 1 с. Городня, руководитель А.В.Никольская;

2 место – коллективная работа старшей группы № 3, МБДОУ детский сад № 1 с. Дмитрова Гора, руководители Л.А.Белова, М.Н.Никоненко;

3 место – Николай Кукушкин, МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководители Е.В.Высоколенко, В.Ю.Рунова.

Номинация «Технические виды творчества» в категории 8 - 13 лет:

1 место – Полина Азыркина, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский, руководитель П.С.Синицына;

2 место – Константин Воробьев, Ульяна Лисицына, МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский, руководители Т.А.Лобазова, Н.В.Ильюшкина.

Номинация «Технические виды творчества» в категории 14 - 18 лет:

1 место – Дарья Морозова, МБУ «ДО ДЮЦ Конаковского района», руководитель Н.И.Алексеева.