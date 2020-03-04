27 марта во всем мире отмечался День театра.

НЕПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА



Из энциклопедии. Всемирный день театра был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается театральными обществами. Традиционно он проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Деятельность Международного института театра, согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира. Первое международное послание в честь Всемирного дня театра написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто. Советский Союз получил членство в Международном институте театра еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия - постоянный член его исполнительного комитета.

Слово «театр» произошло от древнегреческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра - комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски. Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры.

Международный день театра - это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник - праздник миллионов неравнодушных зрителей. По случаю этого замечательного дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. К сожалению, в этом году Всемирный день театра почти повсеместно прошёл при закрытых дверях из-за угрозы распространения коронавируса. Учреждения культуры Тверской области в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки перешли на работу в режиме онлайн. Задачу разработать предложения по новым форматам посещения поставил губернатор Игорь Руденя.

Во Всемирный день театра прошла ежегодная всероссийская акция «День театра-2020», направленная на знакомство жителей страны с этим видом искусства. На официальном сайте акции и в социальных сетях прошли спектакли, фильмы, интервью и многое другое.

Театралы Тверской области смогли посмотреть лучшие постановки российских театров на портале Культура.РФ и в социальных сетях.

В Конаковском районе работают известные женщины, театральные режиссёры Галина Рыманова (театр «Пигмалион» ДК «Современник»), Алёна Колесникова (театр «Авось-Ка») и Ирина Герман (народный театр ДК им. Воровского). Со страниц нашей газеты мы хотим поздравить их и всех, кто имеет отношение к этому празднику: работников сцены, актёров и зрителей.

Накануне праздника режиссеру старейшего в г. Конаково народного театра ДК им. Воровского Ирине Витальевне Герман вручена премия губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации «За развитие и сохранение народного творчества». Ирина Витальевна стала лауреатом 1 степени среди всех режиссёров Тверской области. Сама же она считает, что эта премия - коллективное достижение её театра, причём не только его сегодняшней труппы, но и всех тех, кто раньше принимал участие в работе народного театра г. Конаково. Пройдёт вся эта коронавирусная напряженка, и мы сможем посмотреть премьеру спектакля «Непровинциальная история». Увидим и премьеру и театра «Авось-Ка» - актеры вместе с режиссером тоже готовят кое-что интересное.

Людмила КИКАЛО.