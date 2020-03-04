ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!

НЕРЕСТОВЫЙ ЗАПРЕТ НА РЫБАЛКУ

- ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вскоре по всей России на большинстве водоёмов наступает нерестовый запрет. Наш регион в этом плане практически не отличается от Московской области - у нас почти такие же сроки запрета. Но рыбакам-любителям необходимо точно знать, где запрещено ловить рыбу во время весенне-летнего нерестового запрета (отведенные места), а также сроки запрета конкретно для каждого водоема.

Итак, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы:

- в нижнем бьефе Иваньковской ГЭС на расстоянии менее 1 км от плотины;

- на участках Иваньковского водохранилища:

- в 100-метровой прибрежной полосе вдоль правого берега от деревни Слобода до острова Винный;

- в 100-метровой прибрежной полосе от уреза воды Толстовских островов и острова Винного;

- в Мошковичском заливе и водосбросном канале Конаковской ГРЭС;

- река Шоша - от линии Октябрьской железной дороги до впадения в нее реки Лобь;

- река Инюха - от устья до деревни Коробеино;

- река Лама - в административных границах области;

- река Лобь - в административных границах области;

- на участках озера Селигер:

- лука (отмель) Дударня;

- лука (отмель) Орловская.

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста:

- с 15 апреля по 1 июня - в Рыбинском водохранилище в пределах административных границ Тверской области;

- с 1 мая по 10 июня - в Иваньковском и Угличском водохранилищах, в реке Волга с ее притоками;

- с 1 мая по 10 сентября - на плесе Весцо и в заливе Огороды (от деревни Светлица до деревни Ляпино) в озере Селигер;

- с 20 апреля по 30 мая - в озерах Песьво и Удомля;

- с 5 мая по 15 июня - в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;

- с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах;

- с 12 марта по 20 апреля - щуки в водоемах-охладителях ТЭЦ, ГРЭС, АЭС;

- с 22 марта по 30 апреля - щуки в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения области;

- с 1 апреля по 10 мая - язя;

- с 10 апреля по 10 мая - жереха;

- с 1 апреля по 1 мая - судака.

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: осетровые, лососевые и сиговые виды рыб.

Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер): запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной.

https://tver24.com/2020/03/vnimaniyu-rybolovov-lyubit..