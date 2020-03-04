Центр занятости населения информирует

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН
ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» информирует граждан и работодателей о наличии online-инструментов, позволяющих решить задачу проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Интерактивный портал Службы занятости населения Тверской области обеспечивает дистанционное взаимодействие граждан и работодателей со Службой занятости.
Из личного кабинета на интерактивном портале Службы занятости населения Тверской области граждане и работодатели могут направить заявление на услугу в электронной форме. Результат предоставления услуги направляется заявителю также в электронной форме.
Электронный адрес для регистрации на интерактивном портале. https// trudzan.tverreg.ru