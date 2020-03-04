Центр занятости населения информирует

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» информирует граждан и работодателей о наличии online-инструментов, позволяющих решить задачу проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Интерактивный портал Службы занятости населения Тверской области обеспечивает дистанционное взаимодействие граждан и работодателей со Службой занятости.

Из личного кабинета на интерактивном портале Службы занятости населения Тверской области граждане и работодатели могут направить заявление на услугу в электронной форме. Результат предоставления услуги направляется заявителю также в электронной форме.

Электронный адрес для регистрации на интерактивном портале. https// trudzan.tverreg.ru