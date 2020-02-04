Жителей Тверской области приглашают на онлайн-программы государственных учреждений культуры региона

Учреждения культуры Тверской области в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки ведут свою деятельность онлайн. Задачу разработать предложения по новым форматам работы перед отраслью поставил Губернатор Игорь Руденя.

2 апреля в социальных сетях областного театра драмы покажут видеоверсию спектакля «Любовь Маргариты Готье». Инсценировка романа «Дама с камелиями» доступна к просмотру https://vk.com/tatdinfo, https://www.facebook.com/tatdinfo, https://ok.ru/group/53730174304487. О публикации других записей театр сообщит дополнительно.

4 и 5 апреля в 12:00 состоится трансляция спектакля Тверского театра юного зрителя «Алиса» по книге Л. Кэрролла. Театр показывает онлайн-трансляции ретро-спектаклей. На сайте https://tuz-tver.ru и в соцсетях https://vk.com/tuz_tver, https://www.facebook.com/tuztver появляются ссылки на YouTube на транслируемый спектакль. Перейдя по ссылке, зритель попадёт на трансляцию, которая начнётся точно в указанное время и также будет доступна позднее в течение суток.

Тверская академическая областная филармония транслирует записи концертов, лучших моментов фестивалей прошлых лет. В социальных сетях https://vk.com/tverphilharmonic, https://www.facebook.com/tverfilarmonic, https://ok.ru/tverphilharmonic и на сайте учреждения http://tver-philharmonic.ru, размещаются ссылки на стримы, подготовленные с применением новейшего студийного оборудования. Эти видео будут доступны весь день, так что слушатели могут посмотреть интересующий их концерт в любое удобное время. Программы трансляций — от академической до ретро-эстрадной музыки. Создана большая подборка и программ для родителей с детьми – концерты, прошедшие в рамках абонемента «Семейный». 4 апреля в 16:00 — кантата К. Орфа «Carmina Burana», 6 апреля в 16:00 — вечер неаполитанской музыки «O sole mio».

Также учреждение ежедневно публикует информационные сообщения о памятных датах в мировой классической музыке, истории Тверской филармонии с приложением фото- и видеоматериалов, интересных фактов. Это познавательные страницы о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, музыкальные плейлисты разножанровой музыки, редкие видеозаписи, полезные ссылки.

Тверской театр кукол на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/teatrkukoltver 2 и 3 апреля разместит видеоэкскурсию по закулисью театра, 4 апреля в 11:00 покажет фрагмент спектакля по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».

На сайте Тверской областной картинной галереи https://gallery.tver.ru можно принять участие в виртуальной экскурсии. Посетители могут оценить всё богатство художественной коллекции галереи, увидеть экспозиционные залы.

Тверской областной Дом народного творчества подготовил для посетителей своего сайта http://odnt-tver.ru виртуальные прогулки по музею им. Лизы Чайкиной. На сайте будут предложены онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы, видеопрезентации, информационный видеоконтент и многое другое.

Дворец культуры «Пролетарка» на своем канале YouTube разместил для общего просмотра спектакль Народного театра – студии «Диалог» – «Дульсинея Тобосская». Учреждение также подготовило другие онлайн-мероприятия для своих зрителей.

Музей Тверского быта подготовил серию видеозарисовок о наиболее ярких экспонатах музея. Они публикуются на официальном сайте Тверского объединённого музея https://tvermuzeum.ru и в социальной сети https://vk.com/tvermuzeum.ru.

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького http://tverlib.ru/ru приглашает читателей воспользоваться онлайн-ресурсами. С домашних компьютеров доступны каталог фонда, виртуальная справка, онлайн-консультант, продление книг онлайн, электронная библиотека (полнотекстовые ресурсы и статьи, связанные с тверским краем). Свои онлайн-программы также подготовили специализированная библиотека для слепых имени М.И. Суворова, областной центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области