Логистический центр «Озон» под Тверью создаст более 100 новых рабочих мест для жителей региона

Правительство Тверской области и компания «Ozon» в рамках соглашения о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта договорились о создании 130 дополнительных рабочих мест на складском комплексе интернет-магазина в «Боровлево-2».

Совместная работа по открытию новых рабочих мест позволит трудоустроить жителей региона в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В числе вакансий — работники склада, специалисты по сопровождению партнёров, водители штабелера, специалисты по контролю качества. Соискателям предлагают конкурентную заработную плату, корпоративное обучение, социальные гарантии.

В настоящее время в сортировочных центрах компании усилены меры гигиены, регулярно проводятся специальные брифинги и осмотры.

Поддержке бизнеса в сложившейся ситуации в Тверской области уделяется особое внимание. 1 апреля Губернатор Игорь Руденя поручил обеспечить первоочередную помощь системообразующим предприятиям Верхневолжья.

25 марта Игорь Руденя утвердил первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья. Он сформирован на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 центра «Мой бизнес». Сейчас продолжается прием предложений для разработки новых мер поддержки.

В рамках уже принятого пакета мер на поддержку экономики Тверской области из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Кроме того, предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Будет введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Кроме того, вводится мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций.

Отдельный комплекс мер разработан точечно для участников сферы туризма, АПК, лесной отрасли.

Министерство экономического развития Тверской области