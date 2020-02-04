Избирательная комиссия Тверской области обратилась в ЦИК России с ходатайством об отсрочке проведения муниципальных выборов

2 апреля в режиме онлайн состоялось заседание избирательной комиссии Тверской области, в ходе которого принято решение об обращении в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством о переносе сроков проведения выборов депутатов Дум Оленинского и Лесного муниципальных округов, ранее назначенных на 24 мая 2020 года.

Такое решение принято для того, чтобы не подвергать даже минимальному риску жизнь и здоровье избирателей. Решение об отложении голосования на территориях двух и более муниципальных образований Тверской области может быть принято Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по мотивированному предложению избирательной комиссии Тверской области (пункт 2 статьи 101 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 01.04.2020 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») в случае введения режима повышенной готовности.

Режим повышенной готовности на территории Тверской области введен с 17 марта 2020 года Постановлением Губернатора Тверской области от 17 марта 2020 года №16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» в целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 24.03.2020 г. №20-пг, от 25.03.2020 г.№21-пг, от 27.03.2020 г. №22-пг).

В том случае, если ЦИК РФ примет решение о переносе муниципальных выборов на территории Тверской области, новая дата их проведения будет определена исходя из дальнейшего развития ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также в ходе заседания избирательной комиссии Тверской области принято решение о проведении дальнейших заседаний и иных мероприятий комиссии в дистанционном режиме вплоть до нормализации обстановки.

Территориальным избирательным комиссиям рекомендовано принять аналогичные постановления.

Пресс-служба избирательной комиссии