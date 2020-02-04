Голосование на муниципальных выборах в Тверской области может быть перенесено на более поздний срок

1 апреля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал принятый ранее парламентом Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно закону, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации голосование на выборах, референдумах может быть отложено по решению соответствующей избирательной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Центризбирком был в числе инициаторов принятых поправок, и полностью поддерживает решение парламентариев.

В соответствии с принятым законом, в зависимости от развития ситуации на территории Тверской области на более поздний срок могут быть перенесены выборы депутатов Дум Оленинского и Лесного муниципальных округов, запланированные на 24 мая 2020 года.

Пресс-служба избирательной комиссии