Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании по межрегиональному взаимодействию в борьбе с коронавирусом

2 апреля Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в селекторном совещании, которое провёл полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев. Речь шла о межрегиональном взаимодействии в борьбе с распространением коронавируса. Участие в совещании приняли также главы Московской, Тульской, Ярославской, Ивановской областей.

Обсуждалось увеличение коечного фонда в медицинских организациях, меры по наращиванию количества лабораторных исследований и поставок в регионы дополнительных тест-систем, средств защиты.

В Тверской области работа по предупреждению распространения коронавируса в режиме повышенной готовности ведется с 17 марта 2020 года. Развёрнуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности ещё ряда медицинских организаций, включая развёртывание дополнительных коек с аппаратами ИВЛ в Областной клинической больнице, в Нелидовской, Конаковской, Вышневолоцкой ЦРБ, Городской больнице №1, медико-санитарной части №141 в Удомле.

По поручению Игоря Рудени создаются отдельные специализированные боксы для беременных женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, либо контактировавших с заражёнными гражданами.

В настоящее время идёт закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений – всего более 1600 единиц.

Ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации уже перестроился на выпуск востребованной продукции, в том числе защитных повязок.

Увеличивается количество лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус. В настоящее время они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

Для предотвращения распространения коронавируса усилены профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах. Во всех муниципальных образованиях Тверской области на 100% проведена дезинфекция организаций сферы образования и культуры, социальных учреждений.

В Верхневолжье действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 2 апреля в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двое заболевших уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Три пациента проходят лечение.

Граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые решили провести нерабочую неделю на дачах в Верхневолжье, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7

Пресс-служба Правительства Тверской области