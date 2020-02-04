В Тверской области создается футбольный клуб «Тверь»

В Тверской области создается профессиональный футбольный клуб «Тверь» и современная инфраструктура для развития этого популярного вида спорта. Вопрос обсуждался на совещании, которое 2 апреля провел Губернатор Игорь Руденя. Таким образом, регион переходит к практической реализации декларированной ранее концепции развития профессионального футбола.

Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута в декабре 2019 года на встрече Губернатора с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым.

Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием. Всем любителям футбола в регионе было предложено выбрать между наименованиями «Тверь», «Верхневолжье», «Химик» и «Волгари». Присвоить клубу прежнее название невозможно в связи с тем, в 2018 году ФК «Волга» (Тверь) был лишен лицензии Российского футбольного союза и по требованиям организации клуб с аналогичным или похожим наименованием не может получить лицензию в течение четырех лет (то есть до июля 2022 года). В итоге большинством голосов было выбрано название «Тверь».

Правительством Тверской области подписано распоряжение о создании футбольного клуба «Тверь». Идет процедура регистрации организации. В ближайшее время она начнет свою работу, уже подготовлен проект штатного расписания.

Для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба необходимо создание современной инфраструктуры.

В феврале 2020 года Игорь Руденя и Гурам Аджоев посетили ряд спортивных объектов Твери, рассмотрели варианты проведения работ по реконструкции стадионов и тренировочной базы для футболистов.

Сегодня на совещании обсуждались вопросы приведения в ближайшие годы в нормативное состояние стадионов «Химик» и «Юность» в Твери, стадионов «Центральный» и имени Вагжанова, строительства в областной столице футбольного манежа, реконструкции футбольной базы в поселке Эммаус. Эти объекты планируют задействовать в тренировочных процессах, проведении состязаний.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – свыше 4 тысяч человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

В регионе ведется работа по совершенствованию материально-технической базы для занятий футболом. В 2019 году Российским Футбольным Союзом СШОР по футболу присвоен статус «Детский футбольный центр», получена субсидия из федерального бюджета на приобретение инвентаря и оборудования. В Тверской области также продолжаются программы по установке мини-футбольных полей в городских и сельских поселениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области