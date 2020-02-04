В Тверской области появится ещё три площадкидля вертолетов санавиации

В Тверской области продолжается работа по созданию площадок для вертолетов санитарной авиации. На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Рудени, утверждена документация по планировке территорийдля объектовв Конаковском и Кимрском районах, Осташковскомгородском округе.

Задача развивать санитарную авиацию, обустраивая новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставлена главой региона Игорем Руденей.Всего в настоящее время в регионедействует 25 таких площадок.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено178 млн рублей – это федеральные и областныесредства.

В2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области