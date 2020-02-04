Общественные объединения ветеранов Тверской области в 2020 году получат поддержку из регионального бюджета

Ветеранские общественные объединения Тверской области могут получить поддержку на проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам, работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и по другим направлениям. 6 апреля начнется приём заявок на получение субсидий из регионального бюджета. На эти цели в 2020 году заложено более 2,2 млн рублей.

Всесторонняя поддержка ветеранов — одна из приоритетных задач, поставленных Игорем Руденей.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», — считает Игорь Руденя.

1 апреля на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора утверждён размер единовременных региональных денежных выплат к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан. В этом году размер выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны составит 25 тыс. рублей. Её размер по инициативе Игоря Рудени был увеличен в 2,5 раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

С 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для жителей области, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

По решению Игоря Рудени первые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в прошлом году.

Выплату к Дню Победы получат свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

В общей сложности в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены свыше 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Документы от ветеранских общественных объединений на получение субсидий предоставляются на бумажном носителе и в электронной форме в Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области по адресу: 170100, г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, дом 5, кабинет 215, либо направляются почтой по этому же адресу. Контактный телефон: 8 (4822) 32-05-13.

Пресс-служба Правительства Тверской области