По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 11.20 2 апреля в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Двое заболевших уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Три пациента проходят лечение.

Согласно статистике пандемии COVID-19, на сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 938 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них в России - 3548 случаев. Более 195 тыс. человек выздоровели, умерли более 47 тыс. заболевших.

Накануне нерабочей недели Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям и гостям Тверской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона отметил, что государством принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования работают в усиленном режиме.

«Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики и карантина, избегать общения с людьми, которые прибывают из-за границы, а тем, кому предписано – необходимо находится в режиме самоизоляции», - подчеркнул Игорь Руденя.

В связи с нерабочими днями в Тверскую область прибыли жители из других регионов. Гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье, нужно сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8-800-333-93-72.

В Верхневолжье действует ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья граждан. Отменены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек. Продолжат работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы для детей, чьи родители трудятся на этой неделе.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам

https://vk.com/coronavirus_tverreg,

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

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Пресс-служба Правительства Тверской области