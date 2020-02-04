Школьник из Твери стал одним из первых участников поэтического конкурса Музея Победы, посвященного Ржевской битве

21 марта в московском Музее Победы стартовал Всероссийский конкурс «Поэзия Победы». Творческое состязание проводится уже в третий раз. В этом году оно посвящено Ржевской битве и мемориалу Советскому солдату, который возводится в Ржевском районе. Одним из первых на конкурс свои стихи представил семиклассник из Твери Дмитрий Шестаков. Всего в настоящее время поступили работы от десятков юных поэтов почти из 20 регионов России.

В этом году Музей Победы предложил школьникам и молодым людям до 25 лет написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о значении их подвига и о нашем долге перед ними. Работы принимаются до 21 апреля 2020 года. Конкурс будет проходить в трех номинациях – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Итоги станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов опубликуют на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях. Подробная информация о конкурсе – на сайте https://victorymuseum.ru/projects/poeziya-pobedy/.

Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области возводится в память о подвиге красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

«Монумент, который создается в Ржеве – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

У основания мемориала уже завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом. Тверская область обеспечивает создание инфраструктуры мемориального комплекса и благоустройство, электроснабжение территории. Регион также проводит реконструкцию автомобильной дороги М-9 – «Хорошево».

Проект по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области