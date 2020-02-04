Игорь Руденя поручил поддержать системообразующие предприятия Тверской области в сложной эпидемиологической ситуации

1 апреля Губернатор Игорь Руденя провел совещание о мерах по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области. Одной из тем стала поддержка ключевых предприятий Верхневолжья, малого и среднего бизнеса в сложной эпидемиологической ситуации.

«Необходимо сформировать списки предприятий, которые являются значимыми, системообразующими для Тверской области и муниципальных образований региона. Наша задача – сохранить их устойчивую работу, обеспечить поддержку, в том числе тех организаций, которые работают в режиме безостановочного производства», – сказал Игорь Руденя.

Минэкономразвития региона подготовил перечень системообразующих предприятий Тверской области, требующих первоочередной поддержки. В него предложено включить производства сферы сельского хозяйства, туризма, деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, пищепрома, машиностроения и металлообработки, легкой и химической, медицинской и стекольной промышленности, полиграфии, стройматериалов.

25 марта Игорь Руденя утвердил первый пакет мер по обеспечению устойчивости экономики Верхневолжья. Он сформирован на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 центра «Мой бизнес». Сейчас продолжается прием предложений для разработки новых мер поддержки.

По информации Минэкономразвития региона, на «горячую линию» предприниматели, в частности, обращаются с вопросами кадрового обеспечения. Компания «Озон» готова усилить работу, сейчас здесь есть потребность в увеличении штата специалистов.

Игорь Руденя отметил: важно оказать помощь компании, подключить к работе областную службу занятости.

На встрече также обсуждались вопросы о содействии предприятиям хлебопекарной промышленности, организаций сферы автоуслуг, строительного сектора.

В рамках уже принятого пакета мер на поддержку экономики Тверской области из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Предусмотрено создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Кроме того, предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Будет введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечат отсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцев с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Кроме того, вводится мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций.

Отдельный комплекс мер разработан точечно для участников сферы туризма, АПК, лесной отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области