Более 90 тысяч жителей Тверской области получат в 2020 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы

В Тверской области утверждён размер единовременных региональных денежных выплат к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 1 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году в Тверской области для инвалидов и участников Великой Отечественной войны единовременная выплата ко Дню Победы составит 25 тыс. рублей. Её размер был увеличен в 2,5 раза – с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей – по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Такое решение было озвучено главой региона в конце 2019 года.

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», - считает Игорь Руденя.

По поручению Губернатора был проработан вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты другим категориям граждан. В текущем году с 10 тыс. рублей до 12 тыс. рублей увеличен размер выплаты для лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вдов погибших участников ВОВ, не вступивших в повторный брак.

Игорем Руденей принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан.

Впервые в 2020 году выплату в размере 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в прошлом году.

Выплату к празднику Великой Победы получат свыше 77 тысяч «детей войны». Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплаты составляет не менее 3 тыс. рублей – в остальных областях «дети войны» к празднику получат в среднем 1 тыс. рублей.

В общей сложности в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены свыше 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей.

Глава региона особо подчеркнул, что все выплаты к 75-летию Великой Победы должны быть осуществлены в течение апреля. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин 25 марта в своем обращении к гражданам страны в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области