Тверские врачи и студенты медики призывают жителей оставаться дома

Флешмоб «Мы работаем ради Вас! Останьтесь дома ради нас!», где врачи и медицинские сестры обращаются к жителям с просьбой оставаться дома во время введенного режима повышенной готовности, широко расходится в социальных сетях. Первыми в Тверской области к акции присоединились медики Центра специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, эстафету подхватили медики Торжокской центральной районной больницы, городской клинической больницы №6 города Твери.

К акции также подключились и волонтеры-медики Тверского государственного медицинского университета, которые оказывают посильную помощь, работая и в лечебных учреждениях, и на «горячей линии» Минздрава Тверской области. Будущие медики организовали свой флешмоб, где разъясняют своим ровесникам, насколько важно остановить инфекцию и соблюдать режим самоизоляции.

Главная суть всех обращений - соблюдать профилактику, беречь себя, своих родных и окружающих, не выходить лишний раз из дома и принять все меры для предотвращения распространения инфекции.

Сейчас в социальных сетях запущен новый флешмоб. Медицинский персонал Тверской станции скорой помощи, врачи больниц и студенты-медики призывает жителей Верхневолжья проявить ответственность. Сейчас все медики работают в усиленном режиме, по несколько суток не возвращаясь домой, и, рискуя своим здоровьем, спасают наши жизни. Главный призыв остается прежним: «Оставайтесь дома! Так вы спасете свою или чью-то жизнь».

Минимум контактов и соблюдение режима карантина - одна из основных мер борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Минимизировав свое передвижение по городу, риск заразить или быть зараженным сведется к нулю!

Министерство здравоохранения Тверской области