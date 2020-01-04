Молодёжь Тверской области приглашают присоединиться к патриотическим акциям онлайн

Жителей Тверской области приглашают принять участие в патриотических онлайн-акциях, посвящённых Году памяти и славы в России — «Роль комсомольцев в годы войны» и «Правнуки победы». Они призваны собрать информацию и рассказать о подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, а также создать фотоархив молодежи с ветеранами. Организатор акций — Российский союз молодёжи.

За выдающиеся заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в период Великой Отечественной войны 3,5 тысячи комсомольцев удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 миллиона – награждены орденами и медалями.

Для того, чтобы рассказать о подвиге комсомольца, необходимо перейти по ссылке https://ruy.ru/rol-komsoltsev-v-gody-voyny/, заполнить ФИО героя, а также написать его звание, краткую биографию и прикрепить фото. После проверки модератором история попадет в общую базу и станет доступной.

Чтобы принять участие в акции «Правнуки победы», также необходимо перейти по ссылке https://ruy.ru/rol-komsoltsev-v-gody-voyny/, загрузить фотографию с ветераном, подписать его ФИО, звание и рассказать о подвиге.

Принять участие в акциях может любой желающий.

Пресс-служба Правительства Тверской области