Победителям регионального этапа конкурса «Семья года» выплатят по 100 тыс. рублей

Проведение в Верхневолжье в 2020 году региональных конкурсов «Семья года» и «Лучшее семейное подворье» обсудили участники заседания Президиума Правительства Тверской области, которое 1 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, конкурсы являются важной составляющей работы по поддержке и популяризации института семьи в Тверской области.

В рамках конкурса «Семья года» предусмотрено несколько призовых номинаций, победителям каждой выплатят денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Победителям конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» вручат легковые автомобили, комплекты бытовой и сельскохозяйственной техники.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе «Семья года». В 2019 году это семья Молчановых из Твери, в 2018-м – Валентин и Светлана Пажетновы из Торопецкого района, в 2017-м – Михаил и Галина Боруленковы из Нелидовского городского округа.

В Тверской области вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, занимается Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Новое ведомство создано в регионе в 2019 году решением Губернатора Игоря Рудени.

В том же году реализован ряд инициатив в сфере демографии. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей. Многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Сейчас в Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

Отдельным направлением является поддержка многодетных родителей. С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим мерам семьи, воспитывающие троих и более детей, могут получить субсидии на приобретение автомобиля, также они освобождены от уплаты транспортного налога. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятый классов.

За последние годы в тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23 %: с 9967 в 2016-м году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области