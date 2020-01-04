В Калининской центральной районной больнице и городской больнице №6 Твери временно изменен порядок работы

В Калининской центральной районной больнице и городской больнице №6 Твери временно изменился порядок работы в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время в этих учреждениях развернута госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Амбулаторный прием жителей, прикрепленных к поликлинике Калининской ЦРКБ (г. Тверь, пос. Химинститута, д. 59) осуществляется в поликлинике №3 городской клинической больницы №6, расположенной по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д. 9Б. Телефон регистратуры – 53-25-56.

Прием несовершеннолетних детей и подростков, проживающих в Калининском районе, перенесен в детскую поликлинику №1 больницы №6 на площади Гагарина. Обращаться можно в кабинет № 18 с 09:00 до 13:30 в будние дни. Телефон регистратуры – 49-42-01.

Пациентов, прикрепленных к поликлинике №1 6-ой больницы, расположенной по ул. Орджоникидзе, д. 36, временно будут принимать в поликлинике № 7, которая находится на б-ре Гусева, д. 27. Телефоны регистратуры – 42-52-33, 51-66-83.

Остальные лечебно-профилактические учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Тверской области, работают в штатном режиме.

Для сокращения количества пациентов в поликлиниках и больницах региона временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение профосмотров и диспансеризации. В связи с этим жителям Тверской области рекомендуется обращаться в лечебные учреждения только за получением неотложной и экстренной медицинской помощи. При плохом самочувствии и повышении температуры необходимо вызывать врача на дом или специалистов «скорой помощи».

В Тверской области действует телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72, по которому можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции. По этому же номеру обязаны звонить граждане из «группы риска», вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, которые прибыли в нерабочие дни в Верхневолжье.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/coronavirus_tverreg

https://ok.ru/group/56539494809749

https://yandex.ru/chat/#/join/12624ca5-2a30-4c43-add5-76fcfb258e61

https://invite.viber.com/?g2=AQAR5yJWTbI6a0tHYT3%2FlS9y5R1XwH5g0G795wfQEePsRY6KWZPOLQAjf9HqcRk7

Пресс-служба Правительства Тверской области